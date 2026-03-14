Власть

В Оше выявили 34 незаконные стройки. Мэр и министр встретились с застройщиками

Мэр города Оша Жанарбек Акаев и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев провели встречу с предпринимателями-подрядчиками, которые ведут строительные работы в городе.

Во встрече также приняли участие руководители профильных учреждений и представители строительных компаний.

В ходе обсуждения министр рассказал о механизмах работы в строительной отрасли и порядке ведения строительных работ в соответствии с законодательством. Он отметил, что в Оше выявлены объекты, строительство которых начато без необходимых документов.

По словам Нурдана Орунтаева, в настоящее время в городе насчитывается 34 таких объекта.

Министр подчеркнул, что эта проблема является серьезной. Вопрос качества выполненных работ и их законности будет рассмотрен в установленном порядке, после чего под контролем президента страны будет принято соответствующее решение.

В свою очередь мэр Оша Жанарбек Акаев сообщил, что после завершения проверок, которые сейчас проводят соответствующие государственные органы, будут приняты необходимые решения.
Ссылка: https://24.kg./vlast/366011/
