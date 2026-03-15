Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем отца. Текст поздравления распространила пресс-служба главы государства.

В обращении Садыр Жапаров отметил, что испокон веков у кыргызского народа были четко разделены роли и обязанности отцов и матерей. По его словам, сакральное слово «Жизнь» в народе сравнивали с великой рекой, которая начинается именно с отца.

«Поэтому об отце говорят, что он — высочайшая гора, мать — бурлящий в ней источник, а дети — свечи, горящие посередине. Так сформировалась лучшая модель семьи, которая одновременно является основой и опорой государства», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что уважение к отцам отражается и в самом названии нации — в народе издревле закрепилось понятие, что все кыргызстанцы происходят от единого прародителя Кыргыз-Ата.

Глава государства отметил, что даже в эпоху глобализации, когда многие ценности меняются, важно сохранять традиционные представления о роли семьи.

«Крайне важно, чтобы величие отца, святость матери и счастье детей прочно утвердились в кыргызском мировоззрении», — отметил он.

Садыр Жапаров добавил, что в кыргызской культуре до сих пор сохраняют значение пословицы и наставления об отцовской роли, такие как: «Слово отца — око разума», «Ремесло отца — наследие для детей», «Доброе имя отца — сыну поддержка на долгие года» и «Отцовское наставление — польза для сына».

Президент также подчеркнул, что отец играет важную роль в укреплении семьи и воспитании детей.

«В семье отец — основная опора детей, надежный защитник и лучший образец для подражания, а в обществе — путеводитель по жизни, честь нации», — говорится в обращении.

В завершение Садыр Жапаров пожелал кыргызстанцам непоколебимой смелости, твердой воли и неиссякаемой энергии, а также отметил, что отцы должны почитаться не только в этот день, но и всегда.