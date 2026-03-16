Депутат парламента предлагает создать отдельный департамент по органике. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По ее словам, во всем мире сегодня очень востребована органическая продукция.

«Есть высокий спрос и страна может хорошо зарабатывать на этом, тем более что экология и природа Кыргызстана очень подходит под это. Сейчас у нас Минводсельпром и наука пока развиваются по отдельности. В советское время агрохимическая лаборатория была сердцем развития сельского хозяйства, а почва — это фундамент. Из-за того, что в сельском хозяйстве очень активно использовались все эти годы химикаты, почва сильно деградировала, в ней не осталось полезных веществ», — отметила Махабат Мавлянова.

Она добавила, что сегодня лишь на один департамент возложены мероприятия по развитию органического сельского хозяйства.

«Однако этого недостаточно, так как малое количество сотрудников департамента занимаются 18 кластерами, в том числе органикой. Поэтому нужно создавать отдельный департамент по развитию органической продукции», — призвала нардеп.