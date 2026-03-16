12:02
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Власть

Депутат парламента предлагает создать отдельный департамент по органике

Депутат парламента предлагает создать отдельный департамент по органике. Об этом Махабат Мавлянова заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По ее словам, во всем мире сегодня очень востребована органическая продукция.

«Есть высокий спрос и страна может хорошо зарабатывать на этом, тем более что экология и природа Кыргызстана очень подходит под это. Сейчас у нас Минводсельпром и наука пока развиваются по отдельности. В советское время агрохимическая лаборатория была сердцем развития сельского хозяйства, а почва — это фундамент. Из-за того, что в сельском хозяйстве очень активно использовались все эти годы химикаты, почва сильно деградировала, в ней не осталось полезных веществ», — отметила Махабат Мавлянова.

Она добавила, что сегодня лишь на один департамент возложены мероприятия по развитию органического сельского хозяйства.

«Однако этого недостаточно, так как малое количество сотрудников департамента занимаются 18 кластерами, в том числе органикой. Поэтому нужно создавать отдельный департамент по развитию органической продукции», — призвала нардеп.
Ссылка: https://24.kg./vlast/366094/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
В Жогорку Кенеше начали обсуждать штрафы за ложную маркировку органики
Депутат призывает развивать органическое производство на государственном уровне
В Кыргызстане учрежден национальный день органического сельского хозяйства
В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна
Мошенники используют имя замглавы департамента образования мэрии Бишкека
Департамент по обеспечению деятельности администрации президента создан в КР
Электронные браслеты слежения за осужденными начали применять и в Караколе
На бывшего главу департамента регистрации населения возбудили уголовное дело
Изнасилование 17-летней. Камера видеонаблюдения в Maryotel не работала
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Долетят до&nbsp;Китая. Япония объявила о&nbsp;развертывании дальнобойных ракет Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
12:00
Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее а...
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму