В Кыргызстане вводят плату за использование нотариальной системы

Кабинет министров принял постановление о введении платы за использование Единой информационной системы нотариата.

Согласно документу, оплата будет взиматься с частных нотариусов при совершении нотариальных действий и оказании технических услуг через систему.

Размер платы будет определяться Министерством юстиции по согласованию с антимонопольным органом.

Полученные средства направят на техническое сопровождение системы, обеспечение кибербезопасности, резервное хранение данных, а также развитие новых функциональных модулей.

Оплата будет осуществляться через встроенные электронные сервисы, в том числе с использованием QR-кодов. Министерству юстиции поручено обеспечить техническую реализацию механизма оплаты.

Постановление вступит в силу через семь дней.