Власть

Александр Лукашенко освободил еще 250 политзаключенных: на каких условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 250 заключенных в обмен на дальнейшее смягчение американских санкций. Об этом сообщило посольство США в Литве.

Фото СМИ.

По его данным, 235 человек остались в Беларуси, остальные покинули страну.

Западные СМИ пишут, что освобождение стало результатом переговорного процесса, в рамках которого Александр Лукашенко добивается нормализации отношений с Вашингтоном и снятия санкций в обмен на ослабление репрессий.

Об освобождении новой группы политзаключенных объявлено после переговоров в Минске между главой республики и спецпредставителем президента США Джоном Коулом.

Напомним, в декабре 2025 года также освобождены 123 политзаключенных. В их числе тогда были главные оппоненты Александра Лукашенко Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Сейчас Вашингтон в ответ на освобождение новой группы политзаключенных согласился на смягчение ограничительных мер в отношении белорусского финансового сектора, освободив от санкций Белинвестбанк, Банк развития и Минфин Беларуси, а также полностью снял оставшиеся ограничения с калийных фирм «Беларуськалий», Белорусской калийной компании и «Агророзквит».
Материалы по теме
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко
Венесуэла освободила значительное число политзаключенных
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям
Александр Лукашенко помиловал 25 политзаключенных, но их имена не разглашаются
В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Саммит ШОС в Китае. Лукашенко везет президентам в подарок белорусскую картошку
После встречи Лукашенко с Келлогом в Беларуси освободили 14 политзаключенных
Экситпол: Александр Лукашенко Беларустагы шайлоодо 87,6% добуш менен жеңди
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Президент КР&nbsp;ввел мораторий на&nbsp;проверки бизнеса: в&nbsp;каких случаях они останутся Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан и&nbsp;находится на&nbsp;допросе&nbsp;&mdash; источники Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и находится на допросе — источники
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
20 марта, пятница
23:49
Xiaomi отказывается от поддержки нескольких популярных смартфонов
21:01
Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: местами дожди
20:41
Кабмин запретил строить вокруг стадиона «Бишкек Арена» здания выше трех этажей
20:39
Легенда боевиков Чак Норрис умер в возрасте 86 лет