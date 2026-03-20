Главы иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Орозо айтом

Лидеры иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Орозо айтом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Поздравительные телеграммы отправили главы Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Палестины Махмуд Аббас, Ирана Масуд Пезешкиан, Алжира Абдельмаджид Теббун, короли Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн и Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Пожелания счастья и благополучия поступили и от первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Лидеры зарубежных стран желали народу Кыргызстана процветания и стабильности, а президенту Садыру Жапарову укрепления взаимовыгодного сотрудничества, дружеских отношений, мира и прогресса.