Власть

Кабмин запретил строить вокруг стадиона «Бишкек Арена» здания выше трех этажей

Кабинет министров запретил возведение зданий выше трех этажей вокруг строящегося футбольного стадиона в Ленинском районе Бишкека.

Согласно его постановлению, такое решение принято с целью обеспечения безопасности стратегического объекта, а также установления режима его функционирования и использования.

В радиусе 500 метров от стадиона запрещаются проектирование, строительство, реконструкция и любые другие изменения зданий высотой более 20 метров (трех этажей) от уровня земли.

Некоторые СМИ сообщили, что эти требования не распространяются на следующие объекты:

  • строящееся административное здание Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (шесть этажей);
  • строящееся административное здание госучреждения «Кызмат» (шесть этажей);
  • парк на пересечении улиц Жайыла Баатыра и Ала-Арча (высота колеса обозрения — 53 метра);
  • строящийся спортивно-реабилитационный центр (четыре этажа);
  • строящийся футбольный комплекс (три этажа).

Стадион «Бишкек Арена» — строящийся в столице крупный спортивный комплекс, рассчитанный примерно на 51 тысячу зрителей. Объект возводится в районе села Орок и станет крупнейшим футбольным стадионом в Кыргызстане.

Проект реализуют по международным стандартам FIFA и Азиатской футбольной конфедерации, что позволит проводить на арене международные матчи и турниры.

Завершение строительства планируется в конце августа 2026 года.
Материалы по теме
В Таласе строят стадион международного уровня на 5 тысяч мест
На стадионе «Бишкек Арена» откроют трехэтажный торговый центр
Фото дня. Дети играют в футбол на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена»
ГАФКС объяснило причины ограничений на стадионе Долона Омурзакова
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция
В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений
В Ороке установили 500-метровый запрет на строительство вокруг стадиона
В Оше освобождают участок у центрального стадиона, возвращенный городу
Часть территории центрального стадиона города Ош вернули государству
В городе Ош официально открыли обновленный центральный стадион
