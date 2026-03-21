Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Диалог России и США по урегулированию в Украине идет «почти каждый день» — Трамп

Диалог России и США по урегулированию в Украине идет «почти каждый день», несмотря на американо-израильскую операцию против Ирана, и ведет к большим успехам. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Дональд Трамп во время общения с ними на южной лужайке Белого дома перед вылетом во Флориду.

Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, переводят ли Соединенные Штаты эти контакты на второй план в связи с войной против Ирана.

«Нет, нет. Мы говорим об этом. Думаю, это будет сделано (будет достигнута договоренность)», — ответил глава Белого дома.

Они идут почти каждый день, добавил Дональд Трамп, комментируя вопрос о том, когда может состояться новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона по ситуации вокруг Украины.  

Напомним, очередной раунд переговоров делегаций США, России и Украины должен был состояться в Швейцарии в первых числах марта. Однако этот вопрос повис в воздухе в связи с фактически развязыванием войны на Ближнем Востоке.
