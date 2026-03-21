Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию

США рассматривают возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент Дональд Трамп.

Фото Reuters. Последствия ракетных ударов

Американский лидер отметил, что его страна близка к достижению своих целей в военной операции против Ирана.

Целями Соединенных Штатов в боевых действиях Дональд Трамп назвал:

  • полное снижение иранского ракетного потенциала;
  • уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидацию иранских ВМФ и ВВС;
  • отказ Ирана от любой возможности развития ядерного потенциала;
  • защиту ближневосточных союзников США — Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

Глава Белого дома также отметил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но Штаты не входят в их число.

«Если нас попросят, мы поможем этим государствам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена», — добавил он.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива о «маленькой победоносной войне» эскалация в Ближневосточном регионе продолжается.
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
