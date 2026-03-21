Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию

США рассматривают возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент Дональд Трамп.

Фото Reuters. Последствия ракетных ударов

Американский лидер отметил, что его страна близка к достижению своих целей в военной операции против Ирана.

Целями Соединенных Штатов в боевых действиях Дональд Трамп назвал:

полное снижение иранского ракетного потенциала;

уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидацию иранских ВМФ и ВВС;

отказ Ирана от любой возможности развития ядерного потенциала;

защиту ближневосточных союзников США — Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

Глава Белого дома также отметил, что Ормузский пролив будет охраняться и контролироваться «странами, которые его используют», но Штаты не входят в их число.

«Если нас попросят, мы поможем этим государствам в их усилиях в Ормузе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена», — добавил он.

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива о «маленькой победоносной войне» эскалация в Ближневосточном регионе продолжается.