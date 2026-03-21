Власть

Садыр Жапаров: Нооруз стал по-настоящему любимым праздником соотечественников

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в торжественном мероприятии по случаю Нооруза на центральной площади Нарына.

Поздравляя кыргызстанцев с праздником весеннего равноденствия, он отметил, что Нооруз — это вестник обновления, созидания, труда и единства, доставшийся нам в наследство от предков.

«Мы гордимся тем, что Нооруз стал по-настоящему национальным и самым любимым праздником наших соотечественников, вне зависимости от их национальности. В эти дни на нашей благодатной земле особенно ярко проявляются межэтническая дружба и взаимное уважение. В Баткене и Оше, Джалал-Абаде и Таласе, Чуйской и Иссык-Кульской областях и, конечно, в нашем доблестном Нарыне — везде, где крепок наш союз, там будет изобилие», — подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров заметил, что в этом году праздник проходит у подножия священной горы Ала-Мышык, на берегу реки Нарын — жизненной артерии всей Центральной Азии. Он напомнил о глубокой истории региона, который был важным узлом Великого шелкового пути и подарил стране таких великих личностей, как Ишеналы Арабаев, Турдакун Усубалиев, сказители Сагымбай Орозбаков и Тыныбек Жапый уулу.

По словам президента, эти люди являются «духовными вершинами» Тенир-Тоо, которые освещают путь современному поколению.

Он выразил уверенность, что стабильность в республике вернула доверие народа к власти и позволила встать на путь созидания. 

«Наша главная сила в строительстве нового Кыргызстана — это единство и сплоченность нашего трудолюбивого, патриотичного народа, сжатого в единый кулак. Опираясь на жителей семи областей и придерживаясь принципов социальной справедливости, мы будем уверенно двигаться вперед к повышению уровня жизни населения», — заявил Садыр Жапаров.

Завершая свое выступление, он призвал всех граждан к совместному труду во всех сферах и пожелал процветания стране.

«Пусть все пожелания, сказанные в этот великий день народа, будут услышаны! Пусть труд фермеров будет вознагражден богатым урожаем, а наши государственные служащие заслуживают благодарность народа, решая его проблемы! Пусть наш Кыргызстан растет и развивается! С праздником Нооруз!» — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg./vlast/366900/
Материалы по теме
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
Президент России поздравил Садыра Жапарова с Ноорузом
Празднование Нооруза в Оше началось с торжественного обряда открытия сумолока
Нооруз — праздник мира, единства и гостеприимства кыргызов
Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза
Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области
Между традицией и религией: почему Нооруз остается поводом для дискуссий
Удачи и процветания! 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом
От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
В&nbsp;Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и&nbsp;авто В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Президент КР&nbsp;ввел мораторий на&nbsp;проверки бизнеса: в&nbsp;каких случаях они останутся Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу