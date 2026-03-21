В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было

Президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова приняли участие в праздновании Нооруза в Нарыне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров и Айгуль Жапарова посетили юрточную инсталляцию, отражающую богатое культурное наследие кыргызского народа.

Экспозиция включала четыре юрты, каждая из которых отражала отдельный аспект национальной культуры. В одной были представлены народные ремесленники, демонстрирующие традиционные виды прикладного искусства. В другой звучали отрывки из эпоса «Манас» в исполнении сказителя. Отдельная юрта была посвящена церемонии открытия сумолока и его дегустации, символизирующим преемственность традиций и единство народа.

Мероприятие продолжилось концертной программой. Зрителям была представлена театрализованная композиция, отражающая красоту Нарына, историческое наследие, культурные ценности и символы кыргызской государственности. В постановке были использованы музыкальные, хореографические и визуальные элементы, объединенные общей идеей возрождения, развития и силы страны.