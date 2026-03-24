Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана обратилось к водителям

МВД Кыргызстана призвало водителей соблюдать осторожность на дорогах и напомнило о тревожной статистике ДТП с участием пешеходов.

По данным ведомства, в 2025 году по стране зарегистрировали 2 тысячи 853 наезда на пешеходов. В результате аварий погибли 284 человека, еще 2 тысячи 829 получили травмы.

По вине пешеходов произошло 342 ДТП, в которых погибли 46 человек и пострадали 311.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения призвало водителей снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, уступать дорогу пешеходам, особенно детям, и быть предельно внимательными вблизи школ и детских садов.

Кроме того, водителям напомнили о недопустимости отвлечения за рулем, в том числе на мобильные телефоны.

В МВД подчеркнули, что соблюдение Правил дорожного движения напрямую связано с сохранением жизни и здоровья людей.