ККМ по новым правилам: ГНС утвердит единый стандарт обслуживания касс

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект приказа об утверждении стандарта государственной услуги по обслуживанию контрольно-кассовых машин.

Речь о техническом обслуживании, подготовке к эксплуатации, регистрации и сопровождении ККМ в части программного обеспечения. Услугу будет оказывать государственное учреждение «Салык Сервис» при Налоговой службе.

Как следует из документа, стандарт вводят для повышения качества и доступности госуслуг для бизнеса и граждан и приведения нормативной базы в соответствие после передачи полномочий от Минфина к ГНС.

После утверждения «Салык Сервис» обязан предоставлять услуги строго по установленным правилам и улучшать их качество.

Приказ вступит в силу после официального опубликования.