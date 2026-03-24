Власть

Талас примет День независимости: власти требуют высокий уровень

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки провел выездное совещание по подготовке к празднованию 35-летия независимости страны.

По данным пресс-службы кабинета министров, в этом году ключевые мероприятия государственного значения пройдут в Таласской области.

Как отметил Адылбек Касымалиев, проведение главного праздника республики в регионах стало уже традицией. По его словам, предстоящее празднование должно быть более масштабным, зрелищным и содержательным, чем в предыдущие годы.

Глава кабмина подчеркнул, что Кыргызстан находится на этапе устойчивого развития, реализует реформы и крупные инфраструктурные проекты.

В ходе совещания представлены планы по открытию новых объектов, приуроченных к празднику, а также концепция концертной программы.

По итогам встречи Адылбек Касымалиев поручил профильным ведомствам обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне.
