Первым заместителем министра энергетики стал Омурбек Женишбеков

Омурбека Женишбекова назначили первым заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Трудовую деятельность начал в 2013-м электромонтером Восточного РЭС ОАО «Северэлектро».

С 2014 года работает в Министерстве энергетики: ведущий специалист отдела распределения электроэнергии, управления электроэнергетики, заведующий сектором планирования и прогнозирования управления электроэнергетики, главный специалист управления государственной политики в электроэнергетике.

02.2022 — 19.09.2024 — начальник управления государственной политики в электроэнергетике Минэнерго.

19.09.2024 — 24.03.2026 — начальник управления электроэнергетики Минэнерго.