Горсуд оставил в силе оправдательный приговор по делу Кемпир-Абада

В Бишкекском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение резонансного дела по Кемпир-Абаду, по которому проходят 22 активиста, политика и журналиста. Часть из них по-прежнему находится под домашним арестом.

После того как стороны завершили прения, а подсудимые выступили с последним словом, суд удалился в совещательную комнату. Решение оказалось ожидаемым: приговор Первомайского районного суда оставлен без изменений.

Таким образом, все фигуранты дела признаны невиновными.

Фото из интернета. Фигуранты дела по Кемпир-Абаду

Речь идет о Мамбетжунусе Абылове, Айданбеке Акматове, Нурлане Асанбекове, Акылбеке Айтбаеве, Азимбеке Бекназарове, Марате Баязове, Эрлане Бекчоро уулу, Айбеке Бузурманкулове, Атае Бейшенбек уулу, Равшане Жээнбекове, Гульнаре Джурабаевой, Чынгызе Капарове, Рите Карасартовой, Женише Молдокматове, Улукбеке Маматаеве, Темире Махмудове, Таалайбеке Мадеминове, Кларе Сооронкуловой, Перизат Сурановой, Асие Сасыкбаевой, Илгизе Сарылдык уулу (Илгизе Шаменове) и Шабдане Али.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

10 июня этого года прокуроры попросили суд назначить всем обвиняемым по статье «Массовые беспорядки» 10 лет, по статье «Захват власти» — 15 лет, а путем сложения по совокупности преступлений — 20 лет с конфискацией имущества.

14 июня всех подсудимых, проходящих по данному делу, районный суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала решение в Бишкекском городском суде.

При этом часть материалов была засекречена, и защита неоднократно заявляла, что не имела полного доступа к делу. Теперь же апелляционная инстанция фактически поставила в деле точку, оставив оправдательный приговор в силе.