22:43
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

Адылбек Касымалиев на Digital Qazaqstan: ИИ уже меняет Кыргызстан

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Казахстан принял участие в международном цифровом форуме Digital Qazaqstan – 2026.

Перед началом мероприятия главы правительств стран ЕАЭС и делегации приглашенных государств ознакомились с выставкой цифровых проектов, где были представлены решения, направленные на улучшение качества жизни и защиту окружающей среды.

Выступая на пленарной сессии, Адылбек Касымалиев заявил, что технологии стремительно меняют мир, а Кыргызстан уже формирует новую технологическую основу экономики. По его словам, экспорт резидентов Парка высоких технологий достиг около 1 процента ВВП, и к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 3 процентов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект уже стал частью реальности и активно внедряется в медицину, образование, госуправление и промышленность. В стране, по его словам, уже работает Национальный совет по искусственному интеллекту.

Глава кабмина также отметил необходимость применения современных технологий для решения экологических задач, включая мониторинг хвостохранилищ и водных ресурсов.

Отдельно он остановился на развитии кыргызского языка в цифровой среде. Кыргызстан инициирует создание открытых языковых корпусов, развитие собственных моделей и систем машинного перевода.

Кроме того, предложено рассмотреть создание цифрового финансового хаба для постсоветского пространства, запуск кредитных механизмов для IT- и AI-компаний, а также внедрение инструментов народного инвестирования в цифровую инфраструктуру.

В рамках форума обсуждались вопросы цифрового майнинга, криптобирж, кибербезопасности, образования и инноваций. В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнеса, IT-компаний, стартапов и международные эксперты.
Ссылка: https://24.kg./vlast/367804/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина КР принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию
В кабмине обсудили права детей с инвалидностью и новую программу до 2030 года
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
Глава кабмина Кыргызстана едет в Казахстан на встречи ЕАЭС и цифровой форум
Талас примет День независимости: власти требуют высокий уровень
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Фиксированную норму финансирования антимонопольного органа КР отменят
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Полиграф и справки за деньги: кабмин меняет функции госагентства
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
27 марта, пятница
22:24
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кар...
22:14
Сборная Кыргызстана по футболу U-20 проиграла Иордании
22:12
Секретарь Совбеза КР обсудил вопросы нацбезопасности с властями Венгрии
22:01
Часть Бишкека 28 марта останется без холодной воды на неопределенное время
21:42
На рекультивированном кладбище в селе Озгур вблизи Оша высадили деревья