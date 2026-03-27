В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов

Первый заместитель министра обороны Кыргызстана генерал-майор Талайбек Шаршеев провел проверку войсковых частей и военных комиссариатов Ошского гарнизона Юго-Западного оперативного командования Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны.

В ходе инспекции оценены состояние боевой и мобилизационной готовности подразделений, уровень подготовки личного состава, а также организация военной службы.

По данным Минобороны, подобные проверки направлены на повышение готовности армии и совершенствование системы управления войсками.