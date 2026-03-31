Власть

Кадровая зачистка в регионах: президент поменял акимов и мэров по всей стране

В Кыргызстане прошла серия кадровых перестановок в местных органах власти. Распоряжения подписал президент Садыр Жапаров.

В Чуйской области:

  • Ниязбек Козуев освобожден от должности акима Московского района;
  • новым акимом назначили Илияза Ташбаева.

В Джалал-Абадской области:

  • Алтынбек Бектуров стал акимом Базар-Коргонского района;
  • Талантбек Эдилов освобожден от этой должности;
  • Темирболот Абыкеев назначен акимом Ала-Букинского района;
  • Руслан Айтбаев освобожден от должности акима Ала-Букинского района по собственному заявлению;
  • Эдилбек Тажимырзаев назначен мэром города Кара-Куля;
  • Нуртилек Орозбаев освобожден от поста мэра Кара-Куля;
  • Алтынбек Жумаев освобожден от должности мэра города Майлуу-Суу;
  • новым мэром Майлуу-Суу назначен Алмаз Байгазиев.

В Баткенской области:

  • Бакытбек Кошалиев назначен мэром города Кызыл-Кии.

В Нарынской области:

  • Жайнак Немат уулу освобожден от должности мэра города Нарына (занимал пост с июля 2025 года);
  • новым мэром назначен Жылдызбек Беккелдиев.

Кадровые решения приняты на основании Конституции и закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».
