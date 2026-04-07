В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дороже, штрафы увеличат

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который усиливает защиту сельскохозяйственных земель и вводит дополнительные ограничения при их переводе под застройку.

Документом предлагают закрепить, что сельхозугодья являются исключительной ценностью и основой национальной и продовольственной безопасности. При этом собственников и пользователей земли обяжут сохранять плодородие почв и не допускать их деградации.

Одно из ключевых нововведений касается трансформации земель.

Если особо ценные сельхозугодья переводятся под коммерческую застройку, сумма компенсации потерь увеличится в два раза. Таким образом, застройка таких участков станет существенно дороже.

Вводится новая норма: если докажут, что собственник намеренно ухудшил качество земли, чтобы перевести ее в менее ценную категорию, это станет основанием для изъятия участка.

Ужесточается ответственность за нарушения. За неправильное использование земли, включая ухудшение плодородия или загрязнение почв, предлагается штрафовать:

физических лиц на 3 тысячи сомов,

юридических — на 13 тысяч сомов.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с участившимися случаями сокращения сельхозземель и их переводом под застройку, фактами ухудшения состояния почв.

Законопроект обязывает кабинет министров привести свои нормативные акты в соответствие в течение шести месяцев после его принятия. В случае одобрения документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.