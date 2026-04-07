Власть

Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину

В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

По его словам, за отчетный период было направлено 143 запроса на экстрадицию (для сравнения в 2024 году — 97), по которым 80 наших граждан переданы Кыргызстану.

«В настоящее время за рубежом отбывают наказание 1 тысяча 423 гражданина Кыргызстана, из них 1 тысяча 126 — в России, при этом 753 выразили желание быть переведенными на родину.

По 13 гражданам отказано в передаче по решениям российских судов, по 160 — отказано кыргызской стороной из-за законодательных ограничений, 65 человек сами отказались от перевода (при повторном обращении процедура может быть возобновлена)», — отметил Максат Асаналиев.

Всего из Российской Федерации в Кыргызстан переданы 232 гражданина. За последние три года наблюдается устойчивый рост: 2023 год — 74, 2024-й — 117, 2025 год — 232. Основная часть переданных — из России (232), Казахстана (4) и Китая (1). В настоящее время ведется работа по переводу еще 580 граждан, отметил генпрокурор.

Он также добавил, что по запросам других государств 74 иностранных гражданина, задержанных на территории страны, переданы для привлечения к уголовной ответственности (в 2024 году — 54).
