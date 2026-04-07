«Кустуризация». На противоправные действия сотрудников ГКНБ поступило 386 жалоб. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

Так он ответил на вопрос депутата Нурбека Сыдыгалиева, который отметил, что к депутатам обращаются бизнесмены с жалобами на незаконные действия сотрудников ГКНБ, которые отчуждали у них насильно имущество.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваили себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — отметил он.

По словам генпрокурора, по фактам подобных коррупционных преступлений Военной прокуратурой возбуждено 18 уголовных дел.

«Девять сотрудников ГКНБ привлечены к ответственности, из которых восемь находится в заключении и один под домашним арестом. Еще одно дело расследуется под грифом «секретно». Следствие продолжается», — отметил Максат Асаналиев.