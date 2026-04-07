В ЖК призывают открыть представительство Генпрокуратуры в РФ для защиты граждан. Об этом депутат Жылдыз Курманалиева отметила на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша при рассмотрении отчета генпрокурора КР за 2025 год.

По ее словам, граждане КР, отбывающие наказание, а также подвергающиеся уголовному преследованию в России, зачастую нуждаются в защите со стороны надзорного органа.

«Сейчас в РФ нет представительства Генпрокуратуры КР, поэтому нужно открывать его. Это позволило бы оперативнее решать проблемы экстрадиции, этапирования граждан на родину», — призвала Жылдыз Курманалиева.

Генпрокурор Максат Асаналиев отметил, что ведет переговоры по открытию представительства ГП КР в РФ.

«Я встречался со своим российским коллегой, представителями Верховного суда РФ, с их стороны нет препятствий. Сейчас нужно решить вопрос с его финансированием, ведем переговоры с кабмином. Я хотел бы отправить работать в российском представительстве двух сотрудников. Также хотел бы иметь хотя бы одного своего представителя в Исполкоме СНГ, однако пока это невозможно в связи с кадровой оптимизацией в данной организации», — отметил он.