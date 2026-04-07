18:52
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Власть

В ЖК призывают открыть представительство Генпрокуратуры в РФ для защиты граждан

В ЖК призывают открыть представительство Генпрокуратуры в РФ для защиты граждан. Об этом депутат Жылдыз Курманалиева отметила на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша при рассмотрении отчета генпрокурора КР за 2025 год.

По ее словам, граждане КР, отбывающие наказание, а также подвергающиеся уголовному преследованию в России, зачастую нуждаются в защите со стороны надзорного органа.

«Сейчас в РФ нет представительства Генпрокуратуры КР, поэтому нужно открывать его. Это позволило бы оперативнее решать проблемы экстрадиции, этапирования граждан на родину», — призвала Жылдыз Курманалиева.

Генпрокурор Максат Асаналиев отметил, что ведет переговоры по открытию представительства ГП КР в РФ.

«Я встречался со своим российским коллегой, представителями Верховного суда РФ, с их стороны нет препятствий. Сейчас нужно решить вопрос с его финансированием, ведем переговоры с кабмином. Я хотел бы отправить работать в российском представительстве двух сотрудников. Также хотел бы иметь хотя бы одного своего представителя в Исполкоме СНГ, однако пока это невозможно в связи с кадровой оптимизацией в данной организации», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/369329/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
Коррупционные преступления. В 2025 году возбуждено 1 тысяча 359 уголовных дел
В 2025 году Генпрокуратурой выявлено более 24 тысяч нарушений законодательства
В РФ депутат предложил переименовать Минцифры в Министерство цифровой деградации
В России ввели ограничения для переплат по краткосрочным займам
Выставка «Образование в России» открылась в Кыргызстане
Узбекистан стал главным международным направлением для российских авиакомпаний
Кыргызский хит прозвучал в метро Москвы: видео со студентами стало вирусным
В Чуйской области государству возвращен участок стоимостью 663 миллиона сомов
Кыргызстан и Россия ускорят поставки военной техники
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
7 апреля, вторник
18:30
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Затопленный лес под Бишкеком: сказка на воде, которая исчезает через 1,5 месяца
18:01
Кыргызстан получил препарат на 18,4 миллиона сомов для поддержки здоровья женщин
18:01
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
17:45
В приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль