Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить

Милиционера Тимурлана Кулназарова, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить. Об этом заявил на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Кылычбаев.

По его словам, такая информация распространяется в интернете. «Говорят, что его увольняют по какому-то другому правонарушению. Насколько правдива такая информация? Если да, то насколько это правильно. Он помог ребенку, которого жестоко покусали собаки», — считает Алтынбек Кылычбаев.

Представитель МВД Эркебек Аширходжаев отметил, что у него нет такой информации.

«Только вчера его отметил спикер парламента. Не может быть, чтобы сначала похвалили, а потом сразу уволили. Я уточню данный вопрос», — ответил он.

Напомним, что во дворе частного дома на ребенка напали собаки и жестоко покусали. Недалеко от места происшествия по долгу службы оказался милиционер Тимурлан Кулназаров, который оперативно доставил ребенка в больницу.

Сегодня председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев наградил нагрудным знаком Бишкекского городского кенеша «Патриот» сотрудника органов внутренних дел — Тимурлана Кулназарова — за оперативное принятие решения, ответственность и мужество при оказании помощи ребенку, пострадавшему от нападения собак.

Вручая награду, Бекжан Усеналиев отметил, что подобные поступки являются настоящим проявлением патриотизма и служат примером для всего общества.