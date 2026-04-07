ДТП с участием военнослужащего. Генпрокурора КР просят взять дело под контроль

Депутат Жылдыз Курманалиева на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку попросила генерального прокурора Максата Асаналиева взять под личный контроль дело военнослужащего, пострадавшего в ДТП.

По ее словам, военнослужащий сильно пострадал в ДТП, упав с машины. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии и впал в кому.

«Это дело будет рассматривать Военная прокуратура. Возьмите его под свой контроль», — сказала она.

Напомним, что 4 апреля группа военнослужащих Лейлекского пограничного отряда заставы «Ак-Суу» направлялась к месту службы на заставу «Кайрагач». Во время движения служебного автомобиля марки «УАЗ-Пикап» на трассе Ак-Суу — Раззаков из кузова выпал рядовой Н.Д.Н. 2004 года рождения. Инцидент произошел из-за сильной тряски авто на горной дороге. В результате падения военнослужащий потерял сознание.