Власть

Кыргызстан стал одним из драйверов ЕАЭС благодаря Жапарову — депутат Госдумы

Кыргызстан стал одним из драйверов Евразийского экономического союза благодаря усилиям президента Садыра Жапарова. Об этом заявила председатель координационного совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Государственной думы России Алена Аршинова.

из архива
Председатель координационного совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Государственной думы России Алена Аршинова

Она напомнила, что к 10-летию ЕАЭС в дар КР передан семейный парк отдыха и развлечений «Евразия», который построен в Бишкеке.

По ее словам, накануне визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан (он состоялся в ноябре 2025 года. — Прим. ред.) АНО «Евразия» открыло Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии в Бишкеке.

Глава координационного совета АНО «Евразия» также сообщила о планах открыть такой же центр на юге страны, поскольку русский язык востребован среди кыргызстанцев.
