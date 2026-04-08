Депутат раскритиковала деятельность Минприроды и призвала проверить его. Об этом Гуля Кожокулова заявила на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении отчета генпрокурора за 2025 год.

По ее словам, в стране есть масса проблем в природоохранной сфере.

«Однако Минприроды не решает их, а только мониторит. При этом этот госорган занимается только отъемом имущества и выдает лицензии. Так, раньше функционировал детский лагерь «Жалын». Выяснилось, что Минприроды забрало его себе при помощи Госкомитета нацбезопасности. Надо выяснить, насколько законно это было», — добавила Гуля Кожокулова.

Она отметила, что министерство получает много кредитов, однако возникает вопрос, насколько эффективно они используются. Поэтому она призвала генпрокурора проанализировать деятельность Минприроды.