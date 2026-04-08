Власть

Генпрокурор КР прокомментировал инициативу о создании следственного комитета

Генеральный прокурор Максат Асаналиев прокомментировал инициативу о создании в Кыргызстане единого следственного комитета. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Вопрос подняла депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что в обществе обсуждается возможность создания нового органа уже в следующем году, и поинтересовалась позицией Генпрокуратуры.

«Но любые инициативы должны облегаться в конкретные документы. Я лично еще не видел такого проекта закона. Как вы знаете, сегодня следствие могут вести ГКНБ, МВД, ГСИН, Таможенная служба, Военная прокуратура. Я считаю, что по резонансным, особо тяжким, экономическим и должностным преступлениям можно передать ведения следствия поручить Следственному комитету», — считает Максат Асаналиев.

Идея создания единого следственного органа в Кыргызстане обсуждается не первый год и, по сути, отражает системную проблему — раздробленность следственных функций между разными силовыми структурами.

Сегодня расследования ведут сразу несколько ведомств — МВД, ГКНБ, прокуратура, таможенные и военные органы. Это создает конкуренцию юрисдикций, пересечение полномочий и зависимость следствия от оперативных подразделений.

Сторонники создания Следственного комитета считают, что речь идет о попытке выстроить более прозрачную и профессиональную модель, где следствие будет отделено от силового блока. По их мнению, это может снизить давление на следователей и повысить качество расследований, особенно по сложным экономическим и должностным делам.

Однако критики указывают, что сама по себе централизация не решает ключевой проблемы — независимости. В условиях слабых механизмов парламентского и общественного контроля новый орган рискует стать еще одним силовым центром с расширенными полномочиями.

Таким образом, главный вопрос заключается не столько в создании Следственного комитета, сколько в его институциональной модели: кому он будет подчиняться, как будет обеспечиваться его подотчетность и какие гарантии независимости получат следователи.
