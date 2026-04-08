Садыр Жапаров подписал закон о строительстве кампуса КРСУ на 15 тысяч студентов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон о ратификации соглашения между кабинетом министров КР и правительством России о строительстве кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина.

Документ был принят Жогорку Кенешем 18 марта 2026 года.

Соглашение предусматривает создание современной образовательной, научной и социальной инфраструктуры КРСУ. Планируется строительство нового кампуса с проектной мощностью до 15 тысяч студентов.

Также документ регулирует вопросы проектирования, финансирования, строительства, технического надзора и ввода объектов в эксплуатацию.

Отмечается, что реализация проекта направлена на повышение качества высшего образования и развитие научной деятельности, а также укрепление гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.