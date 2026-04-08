Власть

Генпрокурор КР выступает против внедрения института суда присяжных

Генпрокурор КР выступает против внедрения института суда присяжных. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

Так он ответил на вопрос вице-спикера Медера Алиева о том, как может повлиять введение этого института в судебную практику.

Он ответил, что по его личному мнению суды присяжных не оправдают себя в силу менталитета и малочисленности населения КР.

У меня есть сомнения о том, что суды присяжных смогут способствовать объективному вынесению судебных решений.

Максат Асаналиев

Медер Алиев отметил, что в Конституции есть норма о внедрении института присяжных.

«Сроки пока отодвинуты. Я хочу продвигать эту инициативу, так как считаю, что для особых категорий преступлений можно было бы использовать мировой опыт судов присяжных», — добавил он.
