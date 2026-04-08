Генпрокурор КР выступает против внедрения института суда присяжных. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

Так он ответил на вопрос вице-спикера Медера Алиева о том, как может повлиять введение этого института в судебную практику.

Он ответил, что по его личному мнению суды присяжных не оправдают себя в силу менталитета и малочисленности населения КР.

У меня есть сомнения о том, что суды присяжных смогут способствовать объективному вынесению судебных решений. Максат Асаналиев

Медер Алиев отметил, что в Конституции есть норма о внедрении института присяжных.

«Сроки пока отодвинуты. Я хочу продвигать эту инициативу, так как считаю, что для особых категорий преступлений можно было бы использовать мировой опыт судов присяжных», — добавил он.