15:18
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Власть

Неуплата алиментов. В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске

В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске за неуплату алиментов, сообщил директор Службы судебных исполнителей Жыргалбек Курманбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Он проинформировал, что всего насчитывается 60 тысяч 720 исполнительных производств.

«Все материалы по взысканию алиментов, находившиеся в органах внутренних дел в течение многих лет, взяты под контроль районными прокуратурами. По ним проводятся соответствующие досудебные проверки, а в случаях полной неуплаты возбуждаются дела», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg./vlast/369483/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пропал 17-летний Санжар Нурланов. Милиция просит помочь с поисками
В Баткене за уклонение от уплаты алиментов должник получил два года тюрьмы
Пропавшего в Шопокове девятилетнего мальчика нашли и вернули родителям
В Сокулуке пропал девятилетний мальчик: милиция просит помощи
С жителя города Ош взыскали более 1,3 миллиона сомов алиментов за 13 лет
В Баткене мужчину отправили в тюрьму на два года за неуплату алиментов
Более 4 тысяч преступников в Кыргызстане остаются ненайденными
В Джалал-Абадской области должника по алиментам лишили свободы на год
В Ноокене с гражданина взыскано 588 тысяч сомов задолженности по алиментам
В Бишкеке взысканы алименты с должника на 15,8 миллиона сомов
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
8 апреля, среда
15:14
По факту гибели школьника в Нарынской области завели уголовное дело По факту гибели школьника в Нарынской области завели уг...
15:13
ГКНБ Кыргызстана задержал членов радикальных организаций
15:09
Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот
15:09
В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Чингизу Айтматову
15:06
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в полуфинале