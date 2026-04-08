В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 55 кыргызстанцев

В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 55 кыргызстанцев, сообщил генеральный прокурор Максатбек Асаналиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, документы по девяти из них уже собраны и направлены в Узбекистан. Генпрокуратура ведет сбор материалов по всей республике, после чего дела рассматриваются в судебном порядке на территории Узбекистана.

Генпрокурор отметил, что процесс затягивается из-за процедур.

Напомним, что в Кыргызстане в 2025 году по линии международного сотрудничества удовлетворены 80 экстрадиционных запросов, по которым разыскиваемые граждане возвращены в страну. Об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры.

Всего в иностранные государства было направлено 143 запроса. В результате в Кыргызстан доставлены 80 человек, в том числе 58 — из России, 17 — из Казахстана, а также из Вьетнама, Узбекистана, Армении и Грузии.
