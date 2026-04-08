Парламент одобрил сокращение числа членов ЦИК КР

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 8 апреля, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» во втором чтении.

Инициаторы законопроектов – ряд депутатов.

Напомним, что, согласно законопроекту, число членов ЦИК сокращается с 12 до 8. Это связано с оптимизацией работы Центризбиркома. В ЦИК ранее заверяли, что сокращение числа не отразится на работе ведомства.