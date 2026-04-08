Власть

Жогорку Кенеш одобрил отчет Генпрокуратуры за 2025 год

Жогорку Кенеш одобрил отчет Генпрокуратуры за 2025 год. Решение принято сегодня на заседании.

Отчет представил генеральный прокурор Максат Асаналиев.

Депутаты призвали усилить прокурорский надзор по сохранности прав бизнесменов.

В частности, Гуля Кожокулова призвала создать спецкомиссию.

«Генпрокурор отметил, что к ним поступило более 300 обращений по незаконному изъятию частной собственности. Я сама озвучивала такие факты изъятий, как лагерь «Жалын», «Аврора грин». Изъятия проходили без возбуждения уголовных дел, без постановления следователей и без решений судов. В постановление ЖК надо включить момент создания комиссии», — добавила она.

Депутаты призвали усилить борьбу с семейным насилием, подростковой преступностью.
