Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке

Кыргызская Республика приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке, а также предпринятые усилия премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа и других заинтересованных сторон, направленные на содействие деэскалации и продвижение мирного диалога. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, последовательно выступая за урегулирование всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем, на основе устава ООН и общепризнанных норм международного права, Кыргызская Республика выражает надежду на достижение устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

Напомним, что Иран и США согласовали двухнедельное перемирие в обмен на открытие Ормузского пролива.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.