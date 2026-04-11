Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Темирбека Эркинова освободили от должности замминистра здравоохранения.

Он уволен по собственному желанию.

Темирбек Эркинов назначен на пост замглавы Минздрава в конце декабря 2025 года. Он курировал вопросы цифровизации в системе здравоохранения.

Эдиль Байсалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в США.

Он освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров. Проработал с октября 2021 года. На посту зампреда кабмина Эдиль Байсалов курировал социальный блок.

Эдиль Байсалов родился 6 августа 1977-го во Фрунзе. Окончил Американский университет в Центральной Азии по специальности «управление бизнесом», Кыргызский национальный университет по специальности «политология».

Возглавлял коалицию «За демократию и гражданское общество», был членом Социал-демократической партии Кыргызстана. В 2010 году стал главой аппарата Временного правительства КР после событий 7 апреля 2010-го. В том же году возглавил партию «Айкол Эл». Был исполняющим обязанности министра социального развития КР. Позже, в 2019-2021 годах — послом Кыргызстана в Великобритании.

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Абдылдабека Эгембердиева.

Он написал заявление о сдаче мандата.

Депутат Абдылдабек Эгембердиев избирался по Сокулукскому округу № 19.

Эдуард Кубатов возглавил Государственное агентство по развитию туризма Кыргызстана.

Эдуард Кубатов — известный в КР альпинист, предприниматель и общественный деятель. Он является президентом Федерации альпинизма и входит в число сильнейших альпинистов мира.

Стал вторым кыргызстанцем, покорившим Эверест, а также совершал восхождения на другие высочайшие вершины планеты, включая К2 — одну из самых сложных гор в мире.

До спортивной карьеры служил в органах национальной безопасности и имеет звание подполковника в отставке.

Кроме того, Эдуард Кубатов работал в бизнесе и входил в совет директоров международных компаний, а также был почетным консулом Индонезии в Кыргызстане.

Урмат Айтиев назначен акимом Аламединского района Чуйской области.

Азамат Эргешов освобожден от этой должности.

Читайте по теме Акимам дадут право назначать глав айыл окмоту без резерва

Азамат Эргешов возглавлял район с 2024 года, ранее работал инспектором отдела контроля исполнения решений президента и кабмина.

Он также считался одним из самых молодых акимов в стране — родился в 1990-м.

Об Урмате Айтиеве в открытых источниках информации нет.

Сменились мэры двух городов.

Келсинбек Бектемиров освобожден от должности мэра Таш-Кумыра Джалал-Абадской области. На его место назначен Эрк Орозбаев.

Келсинбек Бектемиров занимал должность градоначальника с 2022 года.

Читайте по теме Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка

Эрк Орозбаев родился 2 марта 1984-го. В 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик». Занимался общественной деятельностью и молодежными инициативами.

Данияр Кенжебаев назначен мэром Раззакова. Адилбек Жоробаев сложил с себя полномочия в марте.

Данияр Кенжебаев ранее занимал должность завотделом управления по взаимодействию с регионами и земельным ресурсам Минводсельпрома по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям.

Урматбек Боржиев назначен директором Национального центра фтизиатрии.

Он сменил Абдуллаата Кадырова.

Урматбек Боржиев является кандидатом медицинских наук с опытом работы в здравоохранении, включая руководящие должности. Ранее возглавлял Джалал-Абадский центр крови.

О кадровых перестановках с 30 марта по 3 апреля читайте здесь.