Две тонны золота и «наследство» мэров: какие вопросы рассмешили главу КР в Оше

Встреча президента Садыра Жапарова с жителями южной столицы, несмотря на обилие острых социальных тем, не обошлась без юмора. О чем просили горожане и почему в зале то и дело звучал смех, рассказывает корреспондент 24.kg, ставшая очевидцем событий.

Вход только по спискам?

Изначально попасть внутрь здания Национального драмтеатра, где проходила сама встреча, было непросто: охрана пропускала людей строго по заранее составленным спискам и при наличии паспорта. В числе тех, кто остался за дверями, оказались не только десятки горожан, но и журналисты.

Ситуация разрешилась после того, как Садыру Жапарову доложили о скоплении людей на улице. Глава государства поручил охране снять ограничения и впустить в зал всех желающих. После этого встреча перешла в формат максимально открытого диалога, а зал заполнился до отказа. Но все телефоны и камеры у посетителей изымали и оставляли у входа.

Так корреспондент 24.kg смогла попасть в эпицентр встречи, где мероприятие продолжилось в формате открытого диалога с жителями, хотя микрофон иногда отключали. Стоит отметить, что порой вопросы президенту задавались затяжно.

«Достроит ли Акаев за Токторбаевым?»

Житель города Анвар Мухтаров озвучил просьбу, которую, по его словам, горожане просили передать президенту «любой ценой». Речь шла о ремонте улицы Амира-Тимура, который начал бывший мэр Женишбек Токторбаев, но работа осталась на полпути.

— Жители просили спросить: завершит ли теперь новый мэр Жанар Акаев эту «полусырую» улицу до конца? — задал вопрос Анвар Мухтаров под общий хохот зала.

Садыр Жапаров, улыбаясь, пояснил, что проблема гораздо масштабнее одной улицы.

«В Оше и Джалал-Абаде мы выявили около 100 объектов, которые строились просто на «честном слове», без документов и даже трансформации земель. Строители просто говорили: «сделаем за 100 миллионов то, что стоит 50». Я специально привез министра строительства. Мы разберемся с этим хаосом, и все объекты будут достроены, но уже законно», — подчеркнул он.

Золото для любимого города

Не менее бурную реакцию вызвало предложение экс-советника мэра Оша, председателя ОО «Кыргызский фонд охраны природы» и предпринимателя Айдара Бакыева. Поблагодарив за рост добычи золота в стране, он внезапно перешел к «дележу» запасов:

— Просьба выделить городу 2-3 тонны золота, чтобы поддержать Ош, — предложил бизнесмен.

Зал взорвался от смеха. Президент также не смог сдержать смех и тут же провел краткий ликбез по экономике с улыбкой.

«Вы хоть знаете, сколько стоят 2 тонны золота? Почти $300-400 миллионов! Мы не можем дать 2 тонны золота, но я обещаю: компенсации жителям и бизнесу за снесенное жилье мы выплатим в ближайшие дни», — ответил он.

Садыр Жапаров резюмировал, что эпоха «устных договоренностей» и хаоса в строительстве закончена — теперь все будет только по документам и прозрачным сметам.