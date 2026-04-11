Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»

На встрече президента Садыра Жапарова с жителями Оша прозвучала просьба, которая перевела обсуждение острых политических тем в русло кыргызской классики. Жительница села Кызыл-Кыштак, рассказывая о проблемах образования, сравнила местную школу с легендарной школой из повести Чингиза Айтматова «Первый учитель».

450 детей в три смены

Село Кызыл-Кыштак, административно подчиненное южной столице, сегодня насчитывает около 500 семей. По словам местной жительницы, единственное учебное заведение в селе находится в плачевном состоянии.

«Школа очень старая, она совершенно не соответствует современным стандартам. Там учатся около 450 детей в три смены. Сейчас строят новое учебное заведение, но оно находится очень далеко от нашего жилмассива. Нет ни тротуаров, ни газа, ни транспорта. Мы просили местные власти построить школу поближе, но нас не слышат», — обратилась женщина к президенту.

Ирония, снявшая напряжение

Для разъяснения ситуации Садыр Жапаров обратился к министру строительства Нурдану Орунтаеву. Глава Минстроя пояснил, что новая школа строится в центре города по согласованию с местными властями, а в самом Кызыл-Кыштаке якобы «мало населения».

Тогда глава государства уточнил у женщины, насколько далеко нынешнее здание и в каких условиях учатся дети. Ее ответ вызвал взрыв смеха и добрые улыбки у Садыра Жапарова и всего зала, мгновенно сняв напряженность обсуждения.

«Наша нынешняя школа такая ветхая, что это настоящая «школа Дуйшона» (герой повести Айтматова, обучавший детей в сарае. — Прим. 24.kg). Сейчас дети ходят по грязи около четырех километров. А как они будут добираться до новой, если нет ни тротуаров, ни автобусов?» — посетовала сельчанка.

Конец «дуйшоновских» школ

Президент подхватил это сравнение и озвучил конкретные сроки масштабной реновации образовательных учреждений страны.

«К 2027-му и началу 2028 учебного года все «дуйшоновские» школы в Кыргызстане, то есть ветхие здания 1960-х годов постройки, будут обновлены. Этот процесс уже запущен и идет по всей республике», — заявил он.

Тут же, в зале, Садыр Жапаров дал поручение соответствующим органам незамедлительно решить транспортный вопрос для школьников Кызыл-Кыштака. Он распорядился выделить школьный автобус, чтобы дети могли добираться до нового учебного заведения в безопасности и комфорте, не преодолевая километры по бездорожью.

В завершение жительница пожелала главе государства здоровья и долгих лет жизни.