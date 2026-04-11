В парламенте обсудили вопросы, связанные с усыновлением детей

В Жогорку Кенеше по инициативе депутата Махабат Мавляновой состоялось совещание по вопросам усыновления детей.

В мероприятии приняли участие депутат Бурул Аманова, представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства здравоохранения, мэрии Бишкека, реабилитационных центров для детей, а также родители, состоящие в очереди на усыновление.

В ходе встречи поднят ряд важных вопросов, связанных с работой портала, созданного для усыновления, а также с бюрократическими препятствиями при сборе документов. Участники отметили, что эти проблемы серьезно затрудняют процесс усыновления для родителей.

По итогам обсуждения предложено провести работу по интеграции данного портала с приложением «Тундук». Отмечалось, что этот шаг позволит упростить процесс и обеспечить прозрачность.

В своем выступлении Махабат Мавлянова подчеркнула, что каждый ребенок имеет право воспитываться в семье, а не в детском доме, и заявила, что будет держать этот вопрос под личным контролем. Также она отметила необходимость рассмотрения изменений на законодательном уровне для ускорения реформ в данной сфере.

В свою очередь нардеп Бурул Аманова указала на необходимость сокращения бюрократии в процессе усыновления и подчеркнула важность усиления координации между соответствующими государственными органами.