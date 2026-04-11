Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки по Ошской области посетил Араванский район.

Аким Данияр Эркимбаев подробно проинформировал его о проделанной работе по улучшению социальной сферы и инфраструктуры района, а также о перспективах дальнейшего развития.

С 2021 по 2025 год в районе достигнуты заметные результаты по ряду направлений, в частности в дорожном строительстве. В целом на дорожную инфраструктуру направлено 954 миллиона сомов, что позволило уложить 105 километров асфальтового покрытия.

В социальной сфере введено в эксплуатацию более 50 объектов. Объем произведенной продукции увеличился более чем в полтора раза, открыли сотни новых предприятий, создали несколько тысяч рабочих мест.

Планируется создание современного индустриального центра в Керме-Тоо. Здесь построят десять промышленных объектов с привлечением инвестиций и созданием сотен новых рабочих мест.

Представлены также перспективные проекты в сфере энергетики.

Особое внимание уделено предложению по строительству водохранилища на реке Араван-Сай. Реализация этого проекта позволит существенно снизить дефицит поливной воды, освоить тысячи гектаров новых земель, значительно увеличить объемы сельскохозяйственного производства и создать благоприятные условия для развития туризма и зон отдыха.

Для решения жилищного вопроса жителей района Государственной ипотечной компании предложен земельный участок площадью 11 гектаров в айыльном аймаке имени С.Юсупова. Это даст возможность обеспечить жильем более 18 тысяч граждан, стоящих в очереди.

Кроме того, для дальнейшего улучшения инфраструктуры предложено строительство спортивного комплекса, дополнительного корпуса районной больницы и нового здания государственной администрации Араванского района.

Выслушав презентацию, Садыр Жапаров подчеркнул приоритетное внимание государства к комплексному и устойчивому развитию регионов республики.

Он отметил, что реализация представленных инициатив позволит вывести Араванский район на новый уровень социально-экономического благополучия, создать дополнительные рабочие места и повысить качество жизни населения.