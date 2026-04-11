В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с активом и жителями Араванского района.

В своей речи он отметил, что за последние годы в стране обеспечена устойчивая положительная динамика социально-экономического развития. Достигнутые результаты стали возможны благодаря наведению порядка в ключевых отраслях, сокращению теневой экономики, усилению ответственности и снижению коррупционных рисков.

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что последовательно реализуются меры по повышению доходов населения с учетом глобальных экономических изменений.

«Особое внимание уделяется поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы — учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, военнослужащих. Уже в конце этого месяца предусмотрено повышение зарплаты педагогов, медицинских работников, а также работников культуры и спорта», — сказал он.

Садыр Жапаров также заметил, что в прошлом году бюджет Ошской области утвержден в размере 7,3 миллиарда сомов, при этом до конца года из республиканского бюджета дополнительно выделено около 6,7 миллиарда сомов.

В 2026-м бюджет области составляет 9,6 миллиарда сомов, при этом предусмотрено дополнительное финансирование на развитие Оша и региона в целом.

«По линии капитальных вложений в прошлом году направлено 8,5 миллиарда сомов, за счет которых построены объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, водоснабжения и ирригации. В этом году на эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда сомов с продолжением работ на ряде объектов, а также планируется дополнительное финансирование», — констатировал президент.

Кроме того, в 2025 году из Фонда стабилизации страны направлено 13 миллиардов сомов на развитие Оша и одноименной области, включая реализацию инфраструктурных проектов по реконструкции и строительству межобластных автомобильных дорог.

За первые три месяца 2026-го из фонда уже выделено 200 миллионов сомов. Дополнительно планируется финансирование новых проектов.

«В настоящее время в Ошской области реализуется 20 инвестиционных проектов на общую сумму 52 миллиарда сомов в сферах инфраструктуры, водоснабжения, здравоохранения, экологии, транспорта и регионального развития. Это подтверждает устойчивую динамику реализации проектов и высокий интерес со стороны международных доноров и финансовых институтов», — сказал Садыр Жапаров.

Он также добавил, что в рамках проекта «Социальный контракт», направленного на сокращение безработицы, помощь оказана 3 тысячам 908 семьям области. Одновременно в пилотном режиме реализуется проект «Стажировка для молодежи», направленный на вовлечение молодых граждан в трудовую деятельность и их профессиональное развитие.

Глава КР подчеркнул развитие аграрного сектора, отметив значимость Ошской области и Араванского района, а также реализуемые меры поддержки фермеров и проекты по улучшению ирригации. Он также обратил внимание на вопросы индустриализации региона, строительства дорог, развития социальной инфраструктуры — здравоохранения и образования.

Садыр Жапаров обозначил, что в целом Ошская область нуждается в современных медицинских учреждениях. В этой связи за счет средств республиканского бюджета и других источников финансирования ведется строительство трех объектов здравоохранения: перинатального центра, нового здания Городской клинической больницы на 300 коек, а также административного корпуса противотуберкулезного центра.

«Если говорить о сфере образования, то на территории района ведется возведение трех школ. Сегодня мы открыли одно учебное заведение и пришли пожелать доброго пути этому очагу знаний. Кроме того, мне известно, что имеется потребность в современном стадионе. Даст бог, этот вопрос также будет решен», — сказал президент.

Он также отметил, что в целях повышения качества образования принимаются меры по улучшению материально-технического обеспечения педагогов. В частности, учителям Араванского района уже передано 1 тысяча 135 ноутбуков, оставшаяся часть будет обеспечена в течение года. Это позволит педагогам активнее внедрять современные методы обучения, расширять использование цифровых технологий и создавать более комфортные условия для образовательного процесса.

В завершение речи Садыр Жапаров подчеркнул, что держит на контроле реализацию всех проектов и решение проблемных вопросов, работа по которым будет последовательно продолжена.

Далее встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.