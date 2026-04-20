Власть

Кому положена соцпомощь, решит система. Что предлагает новый зампред кабмина

Парламентский комитет по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике сегодня дал согласие на назначение Улана Маматканова на должность заместителя председателя кабинета министров.

В ходе заседания кандидат представил депутатам краткое видение направлений работы, которые он намерен курировать.

Улан Маматканов

Улан Маматканов подчеркнул, что система образования является стратегическим направлением, от качества которого напрямую зависит развитие государства. По его словам, приоритетами должны стать повышение квалификации и мотивации учителей, внедрение современных учебников и программ, а также эффективных практико-ориентированных методов обучения.

Особое внимание Улан Маматканов уделил использованию интерактивных платформ и приведению содержания образования в соответствие с требованиями рынка труда, а также развитию инклюзивного образования.

Говоря о сфере здравоохранения, он отметил необходимость повышения доступности и качества медицинских услуг, обеспечения фармацевтической безопасности и создания системы управления рисками для здоровья населения.

В области социальной защиты, как заявил кандидат, ключевыми задачами остаются внедрение эффективных мер минимальной поддержки для всех категорий граждан, развитие цифровой трансформации и совершенствование электронных услуг.

Он подчеркнул, что система должна быть доведена до уровня, при котором она самостоятельно определяет право граждан на получение помощи.

В ходе заседания нардепы озвучили ряд предложений и замечаний. В частности, выражена обеспокоенность ростом количества случаев насилия в отношении женщин и детей, в связи с чем предложено восстановить институт женских советов и организовать его работу при руководстве страны. Также парламентарии обратили внимание на недостаточную эффективность выполнения государственных заказов в сфере науки и образования и призвали усилить эту работу.

Отдельно затронуты вопросы критики образовательной реформы в социальных сетях, в том числе по качеству учебников, необходимости усиления методологической базы инклюзивного образования и повышения профессионального уровня педагогов.

Депутаты также подняли темы социальных выплат, защиты женщин и детей, повышения статуса учителей, развития санитарной авиации и службы скорой помощи.

Кроме того, прозвучали предложения обратить внимание на рост контрактной оплаты в системе высшего образования и поддержать молодежь, а также уделить больше внимания вопросам сохранения исторического наследия.

Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области.

В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.
Садыр Жапаров: В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют области и&nbsp;районы, создав 20&nbsp;округов Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Президент КР&nbsp;призывает граждан не&nbsp;использовать синтетические сети на&nbsp;озерах Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
Президент поручил сначала выплатить компенсации, а&nbsp;потом сносить дома в&nbsp;Ноокате Президент поручил сначала выплатить компенсации, а потом сносить дома в Ноокате
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Бизнес
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
