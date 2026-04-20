Власть

ВВП Кыргызстана по итогам первого квартала вырос на 10,1 процента

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание. В ходе заседания рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за первый квартал 2026 года, исполнение доходной части бюджета, результаты рабочей поездки делегации в Вашингтон (США), а также ход подготовки к весенним полевым работам.

В рамках совещания представлена информация об итогах социально-экономического развития за январь — март этого года. Согласно предварительным данным, объем валового внутреннего продукта составил 428,6 миллиарда сомов, увеличившись на 10,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Динамика роста по основным секторам экономики:

— строительство: +29,6 процента;
— сфера услуг: +7,7 процента;
— сельское хозяйство: +2,8 процента;
— промышленность: +14 процентов.

Особое внимание глава кабмина уделил качественным изменениям в промышленном производстве. Значительный рост зафиксирован в производстве химической продукции (в 3,1 раза), фармацевтики (в 1,6 раза), транспортных средств (+49,5 процента), а также в добыче полезных ископаемых (+30,4 процента). Стабильные показатели роста демонстрируют производство стройматериалов (+39,7 процента), пищевая промышленность (+17,9 процента), производство очищенных нефтепродуктов (+14,6 процента) и основных металлов (+10,5 процента).

Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 77,3 миллиарда сомов, показав рост на 25,5 процента. Данная динамика обеспечена увеличением внутренних источников финансирования в 1,2 раза и внешних источников — в 1,5 раза.

В ходе совещания Адылбек Касымалиев также подвел итоги рабочей поездки в Вашингтон, отметив достижение ключевых договоренностей с международными финансовыми институтами и технологическими корпорациями.

Он подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения бюджетного плана и поручил профильным государственным органам усилить контроль за своевременным проведением весенних полевых работ для обеспечения продовольственной безопасности.

По итогам совещания руководителям госведомств даны соответствующие поручения по реализации поставленных задач на второй квартал 2026 года.
Ссылка: https://24.kg./vlast/371041/
