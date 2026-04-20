Президент выразил соболезнования Казахстану в связи с кончиной Мухтара Шаханова

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с кончиной выдающегося казахского поэта, драматурга и общественного деятеля Мухтара Шаханова.

«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о кончине великого сына казахского народа, народного поэта Кыргызстана, известного государственного и общественного деятеля, первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР, друга Чингиза Айтматова и всего кыргызского народа Мухтара Шаханова.

Мухтар ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа.

Кыргызская общественность лишилась еще одной своей высокой вершины, еще одной духовной опоры и сегодня переживает тяжелую утрату, словно потеряла часть своего сердца. О таких великих личностях в народе говорят: «С его уходом ушла целая эпоха». И действительно, с уходом Мухтара ага в вечность из всего тюркского мира ушла целая эпоха.

Впитав в себя свободолюбивый и справедливый дух казахских предков, Мухтар ага еще в советские времена и в последующие годы самоотверженно отстаивал судьбу своей Родины, не боясь говорить правду открыто и прямо. Несмотря на преследования, он не отступал и мужественно высказывал свою принципиальную позицию по событиям «Желтоксана».

Его поэтический и гражданский голос, одинаково близкий как казахскому, так и кыргызскому народам, звучал, словно эхо гор и степей. Особенно хотелось бы отметить его братские отношения с великим писателем Чингизом Айтматовым, которые оставили неизгладимый след в укреплении братских связей между нашими народами.

Дорогие казахские братья!

В этот скорбный день, когда вы понесли тяжелую утрату, лишившись столь выдающегося и преданного своему Отечеству сына, выражаю глубокие соболезнования братскому казахскому народу и родным поэта», — говорится в телеграмме главы государства.