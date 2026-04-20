Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству отклонил проект закона «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности».
«Мы изначально выступали против проекта и направляли официальные письма с возражениями. В документе заложено множество внутренних противоречий, которые идут вразрез с действующими нормами градостроительства. Это неизбежно создаст хаос и правовую неразбериху. Прошу вас отклонить данный проект», — заявил замминистра.
Учитывая отрицательный отзыв министерства, члены комитета отклонили законопроект.
Документ предлагал масштабную реформу отрасли: внедрение цифрового градостроительного кадастра для прозрачного учета земель, запуск механизмов реновации и сноса ветхого жилья через государственно-частное партнерство, полную замену устаревших советских регламентов современными стандартами, значительное усиление ответственности генподрядчиков и ужесточение правил приемки готовых объектов в эксплуатацию.