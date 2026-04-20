Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в кодексы более раза в год

Минюст предлагает запретить внесение правок в кодексы более одного раза в год. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы» заявил заместитель главы ведомства Айбек Айдаров.

По ее словам, документ разработан в рамках дебюрократизации государственной системы.

«В последнее время появилась тенденция слишком частого внесения поправок в различные кодексы, что приводит к снижению правовой неустойчивости их деятельности. Это не есть хорошо для инвесторов, бизнеса. К примеру, в 2025 году в Уголовный кодекс поправки вносились 33 раза, в Трудовой кодекс — 2 раза, в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы — по 13, в Кодекс о неналоговых доходах — 12 раз. Мы предлагаем запретить вносить какие-либо правки в кодексы более одного раза в год.

Но есть исключения — по решению президента страны или Конституционного суда можно вносить правки в кодексы. Стоит отметить, что Налоговый и Цифровой кодексы сегодня работают по этой же аналогии — не более одного раза в год можно вносить поправки. Все предлагаемые изменения будут формироваться правительством и потом единым законопроектом вносятся раз в год. Имеется 19 кодексов, наш законопроект затрагивает 17 кодексов», — пояснил Айбек Айдаров.

Депутат Улукбек Карыпбек уулу спросил о том, какова была необходимость разработки данного законопроекта, если 90 процентов поправок в кодексы вносит само правительство.

«Вы же можете постановлением просто собрать все необходимые поправки один раз в год и внести их», — добавил он.

Замминистра юстиции отметил, что право вносить поправки в НПА, кроме правительства, имеется у 7 субъектов. «Для всех просто хотим внести равные условия. Это повысит и уровень доверия инвесторов», — добавил он.

Нардепы одобрили законопроект в первом чтении.