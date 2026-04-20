Комитет ЖК одобрил законопроект, направленный на охрану труда работников

Члены комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам рассмотрели и одобрили в третьем чтении законопроект «Об охране труда». Инициатор — кабмин КР.
Цель законопроекта — создание здоровых и безопасных условий труда работникам, предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также улучшение эффективности системы охраны труда на уровне предприятий и государства.
Проект закона формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда.
Сообщается, что работодатели обязаны создавать безопасные условия труда, обучать работников правилам безопасности, предоставлять средства индивидуальной защиты (СИЗ) и проводить регулярные медицинские осмотры сотрудников. Также работодатель должен обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования и материалов.
«Охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей, но и самые разные мероприятия: например профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже предоставление социальных льгот и гарантий.
Таким образом, благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что тоже благотворно влияет на стабильность всего предприятия.
Необходимо государственное регулирование в целях сохранения жизни и здоровья работников, предотвращение негативных факторов, последствиями которых могут быть: ограниченность возможностей здоровья, хронические и профессиональные заболевания, утеря трудоспособности и летальный исход. Исходя из этого, данный проект закона служит основой для дальнейшего развития правовых механизмов охраны труда в Кыргызской Республике, способствуя улучшению качества жизни и здоровья трудящихся, а также обеспечению устойчивого экономического роста», — отмечается в документе.