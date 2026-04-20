Власть

Комитет ЖК одобрил законопроект, направленный на охрану труда работников

Члены комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам рассмотрели и одобрили в третьем чтении законопроект «Об охране труда». Инициатор — кабмин КР.

Цель законопроекта — создание здоровых и безопасных условий труда работникам, предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также улучшение эффективности системы охраны труда на уровне предприятий и государства.

Проект закона формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда.

Указанным законом предусматривается также ответственность работодателя за вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья при исполнении ими трудовых обязанностей, медицинский осмотр работников некоторых категорий, выдача молока и лечебно-профилактического питания.

Сообщается, что работодатели обязаны создавать безопасные условия труда, обучать работников правилам безопасности, предоставлять средства индивидуальной защиты (СИЗ) и проводить регулярные медицинские осмотры сотрудников. Также работодатель должен обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования и материалов.

«Охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей, но и самые разные мероприятия: например профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже предоставление социальных льгот и гарантий.

Правильный подход к организации охраны труда на предприятии, грамотное использование различных нематериальных способов стимулирования работников дают последним необходимое чувство надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках.

Таким образом, благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что тоже благотворно влияет на стабильность всего предприятия.

Необходимо государственное регулирование в целях сохранения жизни и здоровья работников, предотвращение негативных факторов, последствиями которых могут быть: ограниченность возможностей здоровья, хронические и профессиональные заболевания, утеря трудоспособности и летальный исход. Исходя из этого, данный проект закона служит основой для дальнейшего развития правовых механизмов охраны труда в Кыргызской Республике, способствуя улучшению качества жизни и здоровья трудящихся, а также обеспечению устойчивого экономического роста», — отмечается в документе.
