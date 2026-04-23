Гимн признали «слабым» и отправили на перезапуск. Власти объявили новый конкурс

В Кыргызстане официально запущен процесс создания новой редакции государственного гимна. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Причиной стало то, что ранее представленные варианты не прошли одобрение парламента — депутаты сочли их «сырыми» и недостаточно сильными по содержанию и звучанию.

Читайте по теме Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик

Для отбора лучших решений создана межведомственная комиссия во главе с государственным секретарем Арсланом Койчиевым. В ее состав вошли депутаты, представители администрации президента, ученые, филологи, а также известные композиторы, дирижеры и деятели культуры.

Министерству культуры поручено организовать масштабный конкурс и сформировать творческие коллективы. Работы будут вестись через механизм государственного заказа — к созданию гимна привлекут поэтов, композиторов, оркестровщиков и хормейстеров.

К новой версии гимна предъявлены жесткие требования. Он должен быть торжественным, эмоционально сильным и легко запоминаемым, отражать историю страны, единство народа, культурные традиции и любовь к Отечеству. Отдельно подчеркивается, что текст должен быть написан на чистом кыргызском языке — без иностранных слов и заимствований.

Проект предусматривает создание сразу нескольких вариантов — текста и музыки, включая оркестровые и хоровые версии. После этого комиссия отберет лучшие работы и представит их на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета на 2026 год и включает оплату работы авторов, студийные записи и экспертную оценку.

Ожидается, что обновленный гимн представят парламенту до 1 июня. Итоговое решение будет принято в установленном порядке.

Власти рассчитывают, что новая версия государственного символа станет более выразительной и объединяющей для общества.