Министр обороны Китая Дун Цзюнь посетит с официальным визитом Кыргызстан

Министр обороны Китая Дун Цзюнь 23-28 апреля посетит с официальным визитом Кыргызстан. Он также примет участие во встрече глав оборонных ведомств ШОС, сообщили в Минобороны КНР.

«Министр обороны КНР Дун Цзюнь 23-28 апреля по приглашению принимающих сторон посетит Россию и Киргизию, а также примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран ШОС, которая пройдет в Бишкеке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он проведет встречи с главами делегаций стран ШОС для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, а также перспективах сотрудничества в области обороны и безопасности.
