Мутация ящура снизила эффективность вакцин в Кыргызстане

В Кыргызстане ранее применявшиеся вакцины против ящура оказались менее эффективны из-за мутации вируса. Об этом стало известно на заседании депутатской группы «Эл үмүтү – Ата Журт», где депутат Салтанат Аманова подняла вопрос о качестве используемых препаратов.

По словам заместителя директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Ишенбека Алмамбетова, утверждать, что закупленные вакцины оказались некачественными, нельзя, так как они прошли государственную аккредитацию.

«Вирус ящура модифицируется, происходит мутация. Штамм, который закрепился в Кыргызстане, подвергся изменениям, поэтому эффективность ранее применяемых вакцин снизилась», — пояснил он.

В ведомстве сообщили, в рамках договоренности с российским профильным учреждением до 10 июня ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины. В первую очередь планируется вакцинация молодняка.

